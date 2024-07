Aktiv in Erkrath Seniorenrat braucht neue Kandidaten

Info

Wer an dem Pedelec-Training am 24. August teilnehmen möchte, meldet sich bei Seniorenratsmitglied Otto Herresbach: E-Mail an schiemning@t-online.de) oder Telefon 02104 44171, 0172 2619264. Der hofft auf eine rege Beteiligung, da die Nutzung des Pedelecs nicht so kinderleicht sei, wie sich das manch einer vorstelle, und gefährliche Situationen damit programmiert sein könnten.

Wer mehr über den Seniorenrat erfahren möchte,meldet sich bei Dieter (Timo) Kremerius unter Telefon 02104 44520, E-Mail timokremerius@web.de.