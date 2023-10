Veranstaltung in Erkrath Wie man sich vor Einbruch schützen kann

Regelmäßig berichtet die Polizei von Einbrüchen, vor allem in der dunklen Jahreszeit, die jetzt wieder vor der Tür steht. Ob es sich um Einfamilienhäuser oder um Wohnungen handelt, die Einbrecher suchen gezielt nach Möglichkeiten, ohne großen Aufwand und möglichst schnell in ein Objekt einzudringen und es nach Wertgegenstände zu durchsuchen. Die Mieter oder Eigentümer sind dann bei der Heimkehr geschockt und können nicht so schnell vergessen, das ungebetene Gäste in ihren Wohnräumen waren. Wie kann man sich davor schützen, dass es überhaupt so weit kommt? Dazu bietet der Seniorenrat nun in Zusammenarbeit mit der Kreispolizei einen Vortrag zum Thema „Sicherheit zu Hause“ an. Termin ist der 11. Oktober, Veranstaltungsort das Begegnungszentrum der Caritas an der Gerberstraße. Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr. Referent ist Lars Hannappel. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an siebert.harald@gmx.de oder unter Telefon 0211 2009850.