Hochdahl : Senior verursacht schweren Unfall und flüchtet

Erkrath Laut Polizeibericht hatte der 89-Jährige einer Kia-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Sie kippte mit ihrem Fahrzeug um, wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

(RP/hup) Wie die Polizei informiert gab es am Samstagmorgen gegen 11 Uhr im Kreuzungsbereich Willbecker Straße/Rheinstraße einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Den Ermittlungen zufolge hatte ein 89-Jähriger aus Erkrath, der mit seinem Daimler Chrysler von der Rheinstraße nach links auf die Willbecker Straße abbog, einem Kia die Vorfahrt genommen, der die Willbecker Straße in Fahrtrichtung Hausmannsweg befuhr und den Einmündungsbereich geradeaus überquerte. Durch den Aufprall kippte der Kia auf die Seite und rutschte einige Meter über die Fahrbahn. Die 66-jährige Fahrerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt mit seinem beschädigten Daimler fort, konnte aber schnell von der Polizei ermittelt werden. Auch er war bei dem Unfall verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebraucht werden. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Kia musste abgeschleppt und ausgelaufenen Betriebsstoffe mussten beseitigt werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Führerschein des Seniors wurde eingezogen, da Zweifel an seiner gesundheitlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bestehen, heißt es im Polizeibericht.