Freizeitvergnügen in Erkrath : Schwimmbad öffnet endlich

Erkrath Streng sind die durch die Corona-Pandemie notwendigen Auflagen, aber Montag, 29. Juni, öffnet das Neanderbad. Maximal 250 Besucher dürfen gleichzeitig im Bad sein und alle Badegäste müssen sich registrieren.

Schilder erinnern die Besucher an die besonderen Hygiene-Regeln: zum Beispiel an die Maskenpflicht im Eingangs- und Umkleidebereich und an den Mindestabstand von 1,5 Meter. „Im Bad muss keine Schutzmaske getragen werden, allerdings sollten die Badegäste auch in den Becken Abstand halten“, sagt Gregor Jeken. „Wer sich nicht an die Abstandsregeln hält, den darf das Neanderbad-Team des Bades verweisen.“