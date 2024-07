Alt-Erkrath Schwerer Unfall auf der Neanderstraße

Gegen 18.20 Uhr wollte ein 34-jähriger Düsseldorfer mit seinem Audi von einem Parkplatz an der Hausnummer 50 aus in die Neanderstraße einbiegen. Nach eigenen Angaben tastete er sich wegen eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Kastenwagens langsam in die Fahrbahn ein. Dabei missachtete er laut Polizeibericht jedoch die Vorfahrt einer aus Richtung Mettmann kommende 31-jährige Fahrerin, die mit Ihrem BMW die Neanderstraße in Richtung Düsseldorf befuhr.