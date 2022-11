Randale in Erkrath : Schwarzfahrer spuckt Kontrolleur an

Als ein Fahrgast in der S-Bahn nach seinem Ticket gefragt wurde, rastete er aus. Foto: dpa/Martin Schutt

Erkrath Ein dreistes Verhalten legte ein Fahrgast ohne Ticket in der S-Bahn an der Haltestelle Erkrath-Nord an den Tag.

Von Lena Riekhoff

(RP/hup) Weil er am Freitagabend (11. November) gegen 19.45 Uhr in einer S-Bahn 28 einen Fahrkarten-Kontrolleur bedroht und angespuckt und anschließend noch an der Haltestelle Erkrath-Nord randaliert hat, ist die Polizei auf der Suche nach einem Jugendlichen, den Zeugen wie folgt beschreiben: männlich, maximal 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, südländisches Erscheinungsbild.

Der Gesuchte war mit einem weiteren Jugendlichen unterwegs, beide hatten kein gültiges Fahrticket. Als der Kontrolleur die Daten des Schwarzfahrers aufnehmen wollte, rastete dieser aus und trat dem Essener gegen das Bein. Anschließend bedrohte er den Kontrolleur und spuckte ihn an, ehe er mit seinem Freund an der Haltestelle „Erkrath-Nord“ aus der Bahn rannte. Hierbei trat er noch mit Wucht gegen eine Bahntüre, die dabei zersprang. Der Kontrolleur alarmierte daraufhin die Polizei.