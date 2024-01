Sauberkeit in Erkrath Schulweite Aktion: Ab in die Tonne mit dem Kaugummi

Um Kinder und Jugendliche zur richtigen Entsorgung von Kaugummi zu bewegen, hat das Kinderparlament mit der städtischen Abfallberatung im September 2023 eine schulweite Kampagne ins Leben gerufen. Seitdem sind in den Klassenräumen, Foyers und Fluren der Schulen verschiedene Plakate mit einer sprechenden Restmülltonne und der Aufforderung „Fütter mich mit Kaugummi!“ zu sehen. Schüler sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass Kaugummi in den Restmüll gehört und nicht unter den Klassentisch, auf den Schulhof oder in die Natur.