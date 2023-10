Bildung in Erkrath Schulen laden zu Infotagen ein

Das Gymnasium Hochdahl, Rankestraße 4-6, präsentiert sich am Montag, 30. Oktober, von 18.30 bis 20.30 Uhr bei einem Informationsabend in seiner Sporthalle. Nach einer kurzen Vorstellung der Schule können die Eltern an einem Rundgang teilnehmen. Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler stehen dabei an mehreren Info-Stationen für Gespräche zur Verfügung. Ergänzend dazu findet am Samstag, 18. November, von 9.45 bis 13 Uhr ein Tag der Offenen Tür im Gymnasium Hochdahl statt, bei dem die Grundschulkinder bis 11 Uhr an Schnupperschulstunden teilnehmen können.