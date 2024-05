Brauchtum in Erkrath Schützen feiern König Lier

Der Samstagnachmittag steht aber erst einmal im Zeichen der Kinder und Familien, von 14 bis 17 Uhr ist Familiennachmittag mit diversen Vergünstigungen bei Fahr- und Spielgeschäften am Gerberplatz. Des Weiteren findet, wie bereits am vergangenen Donnerstag, von 14 bis 16 Uhr das kostenlose Lasergewehrschießen für Kinder im Festzelt statt. Am Abend werden die neuen Majestäten dann abgeholt und es wird Krönungsball mit Tombola im Festzelt gefeiert, musikalisch untermalt von der „Tanzkapelle Golden Boys“.