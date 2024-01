Ausstellung in Erkrath Von Menschen und Maschinen

So viele Besucher hatte das Kunsthaus in seiner mehr als zehnjährigen Geschichte noch nie bei einer Ausstellungseröffnung“, staunte Wolfgang Sendermann vom Förderkreis Kunst und Kulturraum Erkrath am Samstag. Die neue Ausstellung in der ehemaligen Dorfschule zog rund 70 Besucher an, was einen Rekord für das Kunsthaus bedeutet.