Alt-Erkrath Schinkelstraße braucht ein Parkraumkonzept

Was die Antragsteller am meisten ärgert ist, dass es offenbar Parkplätze für Anwohner in mehreren großen Tiefgaragen gibt, außerdem diverse markierte Stellplätze sowie Einzelgaragen und kostenloser Parkraum am unteren Ende der Schinkelstraße. Genutzt würden aber vor allem die Einzelgaragen häufig nicht fürs Auto, sondern als zusätzlicher Lagerraum, Hobbyraum oder Trainingsraum. Das private Kfz können in Erkrath ja bis dato kostenlos und grenzenlos den öffentlichen Fußweg aller anderen Verkehrsteilnehmer blockieren, heißt es in dem Bürgerantrag an die Stadt. Im Gegensatz zu anderen Kommunen, in denen das Ordnungsamt regelmäßig prüfe, ob Einzelgaragen gemäß der Baugenehmigung genutzt werden.