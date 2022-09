Leben in Erkrath : Scharfe Premiere auf dem Feierabendmarkt

Erkrath Langos und Tacos erweitern das kulinarische Angebot unter der Markthalle und auf dem Bavierplatz. Es gibt wieder viele Information und gute Musik.

Live-Musik und Köstlichkeiten aus dem Foodtruck: So geht der Feierabendmarkt in Alt-Erkrath. Die nächste Ausgabe gibt es am Mittwoch, 21. September, von 16 bis 20 Uhr. Unter der Markthalle und am Bavierplatz warten wieder zahlreiche kulinarische Angebote und Infostände auf hungrige und wissensdurstige Besucher. Und da die Tage jetzt wieder kürzer und die Temperaturen kühler werden, ist es der vorletzte Feierabendmarkt in diesem Jahr. Für Oktober planen die Organisatoren der Stadt das große Finale.

Für den Abschluss-Markt im Oktober, genauer am Mittwoch, 19. Oktober gibt es bereits eine grobe Vorplanung. Die Wirtschaftsförderung wird an diesem Tag die neuen Termine für den Feierabendmarkt im Jahr 2023 bekannt geben. So können sich interessierte Geschäftsleute, Vereine oder Organisationen, die sich zukünftig mit einem Stand beteiligen möchten, die Termine notieren und direkt mit der Stadt in Verbindung setzen: entweder telefonisch unter 0211 24072016 oder -2032 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@erkrath.de.