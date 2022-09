Engagement in Erkrath : Großes Saubermachen an den Düssel-Ufern und im Stadtgebiet

Marion Auell säuberte 2021 an der Düsseldorfer Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Handschuhe, Greifzange, Müllbeutel – und dann los: An zwei Terminen im September soll Erkrath sauberer werden. Erst wird entlang der Düssel aufgeräumt. Ein Wochenende später gehts quer durch die Stadt.

Der Erkrather „Dreck-weg-Tag“ findet 2022 im Rahmen des international bekannten „World Cleanup Day´s“ statt: Am Samstag, 17. September, sind alle engagierten Bürger eingeladen, in Gruppen oder als Einzelperson Unrat und Abfälle aus der Landschaft, den Parks oder längs der Wege in Erkrath einzusammeln. Nach Angaben der Initiatoren nehmen weltweit mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Staaten an dem Saubermach-Tag teil.

„Die Sammelaktion bewirkt Gutes für die Umwelt und die Gemeinschaft“, sagt die Abfallberaterin Nadine Conradi, die auf eine rege Beteiligung in Erkrath hofft. „Den Müll von anderen zu beseitigen, gibt ein gutes Gefühl, der Natur wieder Luft zum Atmen zu geben.“ Die Abfallberatung stellt den freiwilligen Helfern die Sammelutensilien zur Verfügung. Das Einsatzgebiet und die Dauer der Reinigungsaktion können alle Teilnehmenden selbst bestimmen. Handschuhe, Greifzangen und Eimer werden von der städtischen Abfallberatung am Samstag ab 10 Uhr zentral auf dem Hochdahler Markt, neben der Corona-Teststation, ausgegeben und können bis 13 Uhr dort wieder zurückgegeben werden. Zusätzliche Abhol- und Rückgabemöglichkeiten der Sammelutensilien gibt es am Freitag, 16. September, zwischen 7 und 12 Uhr sowie am Montag, 19. September, zwischen 14 und 17 Uhr Uhr im Büro der Abfallberatung in der Schimmelbuschstraße 9-11.

Abfallberaterin Nadine Conradi organisiert die Herausgabe der benötigten Materialien und regelt den Abtransport der gesammelten Abfälle. Wer, wo und wann aktiv sein möchte, sollte sich im Vorfeld anmelden. So können die Einsätze koordiniert, das Material zusammengestellt und der Abtransport des Mülls geplant werden. Die Kontaktaufnahme mit Frau Conradi kann telefonisch unter 0211 24076161 oder per Mail an abfallberatung@erkrath.de erfolgen. Weitere Informationen zum World Cleanup Day und den teilnehmenden Organisationen aus der Umgebung sind unter https://worldcleanupday.de/veranstaltungen/ zu finden.

DüsselCleanUp In diesem Jahr gibt es erstmals die Gelegenheit, bereits am Wochenende zuvor für die Umwelt tätig zu werden. Am Samstag, 10. September, startet ein DüsselCleanUp entlang des Erkrather Düsselufers. Dies ist eine Zusammenarbeit mit der Organisation RhineCleanup, die sich erfolgreich zur Aufgabe gemacht hat, beim Müllsammeln entlang von fließenden Gewässern in ganz Deutschland zu helfen. Abfallberaterin Frau Nadine Conradi hofft, dass diese Aktion ebenfalls bei Erkrather Bürgern Anklang findet und somit jährlich wiederholt werden kann. Interessierte Gruppen können sich an drei Standorten in Erkrath treffen, um das CleanUp entlang der Düssel zu starten. Diese Startpunkte sind: Parkplatz Neandertal-Museum, Gerberplatz und Toni-Turek-Stadion. Gesammelt wird jeweils von 10 bis ca. 13 Uhr. Die Anmeldung erfolgt unter www.duesselcleanup.org oder bei der städtischen abfallberatung@erkrath.de.

(dne)