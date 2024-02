Personalie in Erkrath Der SKFM hat einen neuen Geschäftsführer

Sascha Eskandari, gelernter Bank- und studierter Diplom-Kaufmann, war in unterschiedlichen Branchen der Privatwirtschaft im Fachbereich Finanzen und Controlling tätig. Nach dem Abschluss seines zweiten Studiengangs, ein betriebswirtschaftlicher Master (MBA) mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement an der Leuphana Universität in Lüneburg, wechselte er im Jahr 2017 zur UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn und damit zum ersten Mal in den sozialen beziehungsweise gemeinnützigen Sektor, erklärt der SKFM in einer Pressemitteilung zum Wechsel and er Führungsspitze.