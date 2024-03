Personalie in Erkrath „Hier sind wir viel näher dran“

Sascha Eskandari (45) hat bisher einen spannenden Berufsweg zurückgelegt: Von Ostfriesland aus ging es für eine Ausbildung als Bankkaufmann nach Hannover. Dem schloss er ein BWL-Studium an und arbeitete für verschiedene Arbeitgeber, kümmerte sich um Finanzen und Controlling. Das allein erfüllte ihn aber nicht: „Nach acht bis neun Berufsjahren entschied ich mich daher für einen BWL-Master mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeitsmanagement.“ Eine Disziplin, die weitaus mehr als nur die nackten Zahlen betrachtet und diese in einen Kontext mit der Umwelt setzt. Im Fokus: das Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Soziales. „Das fand ich sehr spannend und so stieg ich eigentlich in die Non-Profit-Welt ein.“