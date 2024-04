An(ge)dacht Den Sorgen Luft machen und hoffen

In der allerjüngsten Vergangenheit ist mir das mit dem Angriff des Iran auf Israel so gegangen. In den ohnehin äußerst heiklen und vielschichtigen Konflikt zwischen Israel und Palästina prallte die nächste Bedrohung. Es wurde erneut deutlich, wie fragil der Frieden ist, den gerade meine Generation so schon von Geburt an kennt (und tatsächlich ja auch schon die Generation davor). Es wird deutlich, dass Frieden nicht einfach so da ist, sondern nur da sein kann, wo Menschen sich dafür einsetzen.