Kultur in Erkrath : Meisterkonzerte halten ihr Niveau

Vesselin Paraschkekov, der normalerweise in großen Konzerthäusern in aller Welt auftritt, spielte in Hochdahl. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Corona-Pause hat der Konzertreihe in der Kirche Heilig Geist keinen Schaden zugefügt. Zum Neustart stellte sich der Violinist Vesselin Paraschkevov zur Freude des Publikums großen spieltechnischen Anforderungen.

Vesselin Paraschkevov war zu Gast in der Kirche Heilig Geist in Sandheide und ließ ein begeistertes, aber auch völlig ratloses Publikum zurück: Wie kann ein Musiker polyphone Musik, gar vierstimmige Fugen, mit einem Bogen auf ganzen vier Saiten spielen? Die spieltechnischen Anforderungen dieser so harmlos klingenden Titel sind einfach unbeschreiblich.

Die Künstler kommen nicht wegen der Gage nach Hochdahl, sondern weil die von dem renommierten Architekten Gottfried Böhm entworfene Kirche Heilig Geist interessant gebaut ist. Allein die „tolle Akustik“ zieht magisch an. Außerdem sei das Publikum aufgeschlossen und freundlich, findet Antalffy. Die Kirche sei zwar nicht besonders groß, aber da die Leute in einem Halbkreis sitzen, kann jeder der Musik nahe sein.

„Mein Ziel ist es , klassische Musik in hoher Qualität anbieten zu können“, sagt Gabor Antalffy. Das meint der gebürtige Ungar nicht nur theoretisch. Der Musiker und Dirigent konnte im Jahr 2016 bereits zum 175. Sandheider Meisterkonzert einladen. Er selbst hat in Freiburg Klavier studiert und spielt mit über 80 Jahren noch regelmäßig Cembalo.

Von dem Set aus sechs Sonaten und Partiten spielte der gebürtige Bulgare, der bereits mit vier Jahren Unterricht an seinem Instrument erhielt und später Kapellmeister der Wiener Philharmoniker war, die Nummern 1, 2 und 4, alle in Moll, und verzauberte und faszinierte mit seiner brillanten Kunst. Ein Künstler, der normalerweise in der Carnegy Hall, im Amsterdamer Concertgebouw, in Tokio und sonstwo in der Welt auftritt, spielt in Hochdahl!