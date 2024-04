Kultur in Erkrath Leute, Ihr ward einfach klasse!

Und noch ein Name tauchte im Programm auf, der den meisten wohl unbekannt war: Eugène Bozza (1905 bis 1991), Sohn eines Italieners, der sein Leben in Frankreich verbrachte und eigentlich am liebsten für Holzbläser komponierte. Hier in der Sandheide erklang seine „Suite française“ allerdings im Blech. Witzig bis schelmisch, so begann der erste Satz, feierlich der zweite, als Choral überschrieben, und der dritte Satz endete mit lebhaftem Thema, irren Tempi und einer sehr durchsichtig gestalteten Fuge.