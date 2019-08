Umzug : Sandheide hat jetzt eine neue Anlaufstelle für Bürger

Freut sich jetzt am Hans-Sachs-Weg 9 auf Kundschaft und bietet Sprechstunden an: Quartiersmanagerin Saskia Goebel. Foto: Stadt Erkrath

Erkrath (RP) Die Möbel sind da, die Kartons schon ausgepackt: In den Sommerferien ist das Quartiersmanagement der Sandheide mit Saskia Goebel als Ansprechpartnerin in neue Räumlichkeiten gezogen. Sie sitzt in Hochdahl am Sandheider Markt nun nicht mehr im Jugendtreff Cube, sondern schräg gegenüber in den Räumen am Hans-Sachs-Weg 9. Zudem haben sich mit dem Umzug auch die Sprechzeiten der Quartiersmanagerin geändert: Statt dienstags ist Saskia Goebel nun jeden Montag von 10 bis 17.30 Uhr in der Sandheide vor Ort.

Zwischen 13 und 14 Uhr ist offene Sprechstunde, andere Termine können nach Vereinbarung erfolgen – entweder telefonisch unter 0151 61647576 oder per Mail an sandheide@erkrath.de. Das Quartiersmanagement hat die Aufgabe, die Bürger und ihre Ideen zu vernetzen, um so das Wohlfühlen im Stadtteil zu erhöhen. Dazu muss es natürlich selbst gut vernetzt sein. Saskia Goebel (31) vom Büro „Stadt+Handel“ aus Dortmund hat zwei Bachelor-Studienabschlüsse in Kulturwissenschaften und Geschichte sowie einen Master-Abschluss in „Urbane Kultur, Gesellschaft und Raum“. Die Kölnerin arbeitet nun seit einem Jahr in Erkrath und hat auch die Funktion der Leerstandsmanagerin im Viertel übernommen.