Kultur in Erkrath Theater für Kleine und für Große zum Saison-Finale

In Erkrath wurden auch schon mal Kindertheater-Vorstellung wegen mangelndem Interesse kurzfristig abgesagt. Nun aber gibt es eine Gelegenheit, der Kulturverwaltung zu zeigen, dass Erkrather Eltern und Kinder Interesse haben an Kindertheater und sich vielleicht sogar mehr davon im städtischen Veranstaltungskalender wünschen: „Meins Meins Deins“, ein abwechslungsreiches Musiktheater für Kinder, wird am Dienstag, 23. April, ab 16 Uhr in der Stadthalle an der Neanderstraße gepielt.