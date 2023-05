Stabwechsel nach vielen Jahren Sängerfest mit Überraschungen

Waren die Stimmen des Männerchors bei dem Stück „Morgenrot“ noch nicht ganz wach (wer ist das schon so in der Frühe), so fanden sie beim „Walk in the light“ doch zu gewohnter Form zurück und die Harmonien in „Jacobs Ladder“ beeindruckten durch markante Rhythmen. Der Frauenchor Hochdahl verwöhnte die Gäste mit einer schwungvollen Mittelmeerreise nach Bella Italia, San Remo, das weite Meer, die Sonne lacht, die lauen Nächte. Es war eine Freude, zu erleben, mit welcher Begeisterung die rund 40 Damen das Publikum mitnahmen auf diesen musikalischen Ausflug, der mit flotten Rhythmen in Barcelona endete. Ganz famos am Klavier Simone Bönschen, die mit ihrem Chörchen „Tontaler“ aus Wuppertal im Anschluss überzeugte.