Kunst in Erkrath Sabine Clemens stellt bei den Stadtwerken ihr Kunst aus

„Dabei staunen wir immer wieder, welche großartigen Talente die lokale Kunstszene zu bieten hat“, sagt Gregor Jeken, Geschäftsführer der Stadtwerke Erkrath. Gelegenheit zum Staunen bietet sich am kommenden Freitag, 28. Juni. Dann wird in Kooperation mit dem Förderkreis Kunst und Kulturraum Erkrath um 11.30 Uhr eine neue Kunstausstellung in den Räumen an der Gruitener Straße 27 eröffnet. In der neuen Ausstellung zeigt Sabine Clemens ihr künstlerisches Talent.