Freizeitgestaltung in Hochdahl Runter vom Sofa, rein in die Stadtbücherei

Die Reihe startet am Donnerstag, 1. August, mit dem Spielenachmittag. Teilnehmende können aus einer Auswahl an Brett- und Kartenspielen wählen oder auch eigene Lieblingsspiele mitbringen und diese mit den anderen Besucherinnen und Besuchern spielen. Die Auswahl reicht von Klassikern wie Skat, Schach oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht bis hin zu modernen Titeln wie Tags, Cascadia oder Dorfromantik. Nach der Sommerschließung vom 5. bis 17. August geht es am Donnerstag, 22. August, mit einer Gesprächsrunde zum Thema „Ehrenamt“ weiter. Gast ist der Förderverein der Stadtbücherei, der seine Arbeit als Beispiel für ehrenamtliches Engagement vorstellt. Anschließend können eigene Erfahrungen und Erlebnisse in die Runde eingebracht werden.