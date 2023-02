Stadt zieht Bilanz Rund 500 Ukrainer haben in Erkrath Zuflucht gefunden

(hup) Der sei einem Jahr andauernde russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat viele Menschen zur Flucht aus den umkämpften Gebieten bewogen. Etwa eine Million Ukrainer hält sich derzeit in Deutschland auf, auch Erkrath ist Zufluchtsort geworden. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, waren Anfang Februar insgesamt 509 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in Erkrath gemeldet, davon 156 Personen unter 18 Jahre. „Davon ausgehend, dass sich alle hier befindlichen Personen entsprechend angemeldet haben, ist dies auch die Gesamtzahl der bisher in Erkrath aufgenommenen Menschen aus der Ukraine“, informiert ein Stadtsprecher.