Speed-Dating in der Stadthalle Rotarier helfen Gymnasiasten bei der Berufswahl

Erstmals seit Corona fanden für 180 Schülerinnen und Schüler die Berufswahlgespräche mit dem Rotary Club Neandertal nun wieder in der Stadthalle an der Neanderstraße statt. Eingeladen waren Schüler des Gymnasiums Hochdahl und des Gymnasiums am Neandertal. Die seit vielen Jahren vom Rotary gemeinsam mit den beiden Schulen organisierte Veranstaltung gilt in Sachen berufliche Orientierung inzwischen als Markenzeichen der Region .