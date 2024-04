Erkrath Wie Rotarier Schülern bei der Berufswahl helfen

Es ist wohl eine der wichtigsten Entscheidungen, die man im Leben treffen muss, denn ein Beruf kostet ganz schön viel Zeit und sollte daher wenigstens ansatzweise sinnstiftend sein und Freude bereiten – sonst ist man früher oder später verloren. Für Jugendliche, die noch keine rechte Idee haben, was nach dem Abschluss kommen soll, bietet der örtliche Rotary Club Neandertal Berufswahlgespräche an, wie zuletzt für Schüler des Gymnasiums Hochdahl und des Gymnasiums am Neandertal in der Stadthalle an der Neanderstraße.