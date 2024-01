Gut gegeben in Erkrath Rotarier spendieren Kühlfahrzeug für die Tafel

Die mittlerweile rund 1000 gemeinnützigen Tafeln in Deutschland sammeln überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an bedürftige Menschen. 2023 waren es bis zu zwei Millionen Menschen, die das Angebot regelmäßig in Anspruch nahmen. Mit den beiden wöchentlichen Ausgaben jeweils am Dienstag und Freitag unterstützt die Tafel Erkrath nach eigenen Angaben mittlerweile rund 900 bedürftige Menschen mit frischen Lebensmitteln. Vor allem durch den Ausbruch des Ukrainekriegs hat sich die Zahl der Menschen, die in Erkrath Hilfe benötigen, laut Tafel mehr als verdoppelt.