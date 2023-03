Aktion in Erkrath Mit dem Osternest für die Liebsten Gutes tun

Gerade bereiten die zehn Mitglieder ihre Osteraktion vor, deren Erlös, wie in den Jahren zuvor, einer sozialen Einrichtung oder Organisation zugutekommt. „Ab sofort können alle, die ihren Lieben eine süße Überraschung zu Ostern bereiten möchten, über unsere Website einen leckeren Hefekringel, dekoriert mit einem bunt gefärbten, hart gekochten Ei, bestellen. Eine Grußkarte liegt ebenfalls dabei, damit die oder der Beschenkte auch weiß, wer ihm die süße Überraschung bereitet hat. Wenn diese Bestellung bis zum Montag vor Ostern bei uns eingeht, wird sie auf jeden Fall im Laufe des Ostersamstags an die Haustür geliefert. Für fünf Euro Aufpreis sogar im Osterhasen-Kostüm“, wirbt Lara Oberkönig, die amtierende Präsidentin des Vereins. Auch Firmen können die österlichen Überraschungen gern für ihre Mitarbeiter oder Kunden ordern. „Bei Firmenkunden können wir sogar eine Spendenquittung ausstellen. Die Auslieferung erfolgt dann am Osterdonnerstag“, so Cornel Müller.