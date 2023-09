Altwerden in Erkrath Rosenhöfe öffnen ihre Türen für Besucher

Bundesweit laden die Rosenhöfe für Sonntag, 17. September, zum Tag der offenen Tür ein. Auch in Erkrath gibt es zwei Rosenhof-Seniorenwohnlagen, eine an der Düsseldorfer Straße in Alt-Erkrath und eine an der Sedentaler Straße in Hochdahl. Zwischen 14 und 17 Uhr bekommen Interessierte dort Informationen rund um die Betreuungsmöglichkeiten und das Leben im Rosenhof sowie die Gelegenheit, an den Führungen mit Präsentation von Musterappartements teilzunehmen. In persönlichen Gesprächen mit Mitarbeitern und Bewohnern können sich die Gäste umfassend über die zahlreichen Dienstleistungsangebote informieren, informiert das Rosenhof-Management.