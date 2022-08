Alter in Erkrath : Rollator-Einsatz will gelernt sein

Erkrath Das Erkrather Johanniter-Haus hatte zu einem Training eingeladen. Experten der Rheinbahn, der Polizei und eines Sanitätshauses zeigten, wie sich Senioren im Alltag mit dem Rollator verhalten sollen.

„Ich bin viel unterwegs und fühle mich beim Ein- und Aussteigen in den Bus doch immer unsicher“, erklärte Seniorin Helga ihr Interesse am Training. Sie nutzt die Gelegenheit, sich Tipps geben zu lassen und das Ein- und Aussteigen zu üben. Rheinbahn-Mitarbeiter Thomas Thiel leitete die Teilnehmer an und erklärte, wie sie den Rollator kippen müssen, um ihn in den Bus zu bekommen. „Ganz wichtig: Wenn der Rollator im Bus ist und Sie zusteigen, halten Sie sich nicht am Rollator, sondern an den Türgriffen fest“, so der Hinweis des Fachmanns. Unter seinen Augen steigt Helga ein und wieder aus und stellt anschließend fest: „So fühle ich mich schon viel sicherer.“