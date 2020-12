Mountainbiker verunfallt in Erkrath : Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Radler in Spezialklinik

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Der in Erkrath verunglückte Düsseldorfer wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Erkrath So hatte sich der Mountainbiker aus Düsseldorf seine Tour sicher nicht vorgestellt. Bei einem Unfall auf dem Römerweg in Erkrath verletzte ein 55-Jähriger sich so schwer, dass er per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht jedoch keine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag, 29. Dezember, war ein Düsseldorfer gemeinsam mit seiner Partnerin auf Mountainbikes unterwegs gewesen. Dabei fuhren die beiden gegen 15.55 Uhr über den Römerweg in Richtung Steinhof in Düsseldorf. Auf einem abschüssigen und nicht asphaltierten Feldweg verlor der 55-Jährige ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Schulte. Bei diesem Sturz verletzte er sich schwer.

Seine 44-jährige Begleiterin alarmierte sofort den Rettungsdienst der Feuerwehr Erkrath, die jedoch zur Bergung und Versorgung des in dem unwegsamen Gelände gestürzten Radfahrers überörtliche Verstärkung anforderte. Schließlich wurde der Mann vor Ort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde.

(von)