Hochdahl Wie Retter um den Nachwuchs werben

„Wir sind begeistert, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und für unsere Kunden eine so abwechslungsreiche Schau auf die Beine gestellt haben. Die Rückmeldungen von Ausstellern und Besuchern sind durchweg positiv“, berichtete Laura Frauenrath vom Reisebüro „Kleine Reisewelt“, die mit ihrem Vorstandskollegen Peter Stütz (Goldschmiede am Markt) für die Organisation verantwortlich war. Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Die Polizei sei trotz Zusage nicht erschienen, so Frauenrath, deren Sohn ebenso wie zahllose Kinder und Jugendliche ausgiebig die Gelegenheit nutzte, sich Fahrzeuge und Ausrüstung anzusehen und erklären zu lassen.