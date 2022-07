Justiz in Erkrath : Erkrather steht wegen Spionage vor Gericht

Justiz in Erkrath

Erkrath/Düsseldorf Ein 65 Jahre alter Reserveoffizier der Bundeswehr soll Geheimnisse und Daten an russischen Geheimdienst verraten haben. Zudem soll er Informationen aus Wirtschaftskreisen weitergeben haben.

Ein 65 Jahre alter Mann aus Erkrath muss sich ab dem 11. August wegen Spionage vor dem sechsten, auf Staatsschutz spezialisierten Senat des Oberlandesgericht Düsseldorf verantworten. Der Beschuldigte gehört als Reserveoffizier der Bundeswehr an. Ihm wird vorgeworfen, einen russischen Geheimdienst über mehrere Jahre hinweg mit Informationen versorgt zu haben.

Laut Anklage soll der Erkrather unter anderem Informationen aus dem Bereich der Europäischen Union rund um die strittige Gaspipeline Nord Stream 2 weitergegeben haben. Nach Prozessbeginn am 11. August hat der Staatsschutzsenat zunächst 19 weitere Verhandlungstermine bis zum 16. Dezember angesetzt, im besonders gesicherten Nebengebäude am Kapellweg, wie das Gericht am Montag mitteilte.