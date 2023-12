Service in Erkrath Reparieren macht Spaß und schont die Umwelt

(RP) Mit Unterstützung des Vereins „Die Werkstatt“ wird an jedem dritten Freitag im Monat von 14 bis 17 Uhr ein Reparaturcafé in Erkrath angeboten. Nächster Termin ist der 15. Dezember. Im Untergeschoss des Sozialzentrums Forum Sandheide an der Hildener Straße 28 in Hochdahl unterstützen dann Bürgerinnen und Bürger einander kostenlos bei der Reparatur von defekten kleineren Haushaltsgeräten wie Staubsaugern, Kaffeemaschinen und Mixern. Die Unterstützung ist ehrenamtlich, man kann aber durchaus etwas spenden für die Arbeit des Werkstattvereins. Er hat sich vorgenommen, die Nutzungsdauer von Produkten zu verlängern, deren Lebenszeit die Hersteller häufig durch sogenannte Sollbruchstellen bewusst einschränken würden, um Kunden zu Neuanschaffungen zu bewegen. Gerade auch unter ökologischen Aspekten empört die Materialverschwendung, unterstreicht der Werkstattverein. Schließlich werden in Europa nach wie vor Unmengen von Waren weggeworfen, selbst Gegenstände, an denen nicht viel kaputt ist und die nach einer einfachen Reparatur problemlos wieder verwendet werden könnten. Hier setzt der Service der Reparaturcafés an.