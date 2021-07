Schule in Erkrath : Ganz bewusst zurück in den Unterricht

Erkrath Sechseinhalb Jahre lang leitete er das Gymnasium Hochdahl. Mit viel Engagement und Freude. Doch die Verwaltung nahm immer Raum ein. Deshalb wechselt Christof Krügermann als Latein- und Musiklehrer nach Solingen.

Mit Ferienbeginn endet nicht nur ein von den Corona Einschränkungen bestimmtes Schuljahr. Auch für Schulleiter Christof Krügermann endet, selbst gewählt, seine Zeit als Direktor der Gymnasiums Hochdahl. „Mir werden die Corona-Schuljahre nicht nur als Zeit von ‚Schule unter erschwerten Bedingungen‘ in Erinnerung bleiben. Mir haben diese Monate auch die Möglichkeit gegeben, diese Entscheidung zu treffen, die ich mir nicht leicht gemacht habe“, sagt der Pädagoge, der sechseinhalb Jahre die Leitung der Schule innehatte, die gemeinsam mit der Realschule und der Hauptschule das Schulzentrum an der Rankestraße bilden.

Für Christof Krügermann, der den „Spagat zwischen Arbeit und Familie“ im Laufe der Zeit als immer belastender empfunden hat, stand nach intensivem Abwägen fest: „Wenn in der Schule alles so lief, wie es sollte, dann kam das Familienleben zu kurz oder umgekehrt. Daher habe ich das Für und Wider abgewogen und mich als Latein- und Musiklehrer auf die Stelle am Gymnasium Schwertstraße in Solingen beworben.“ Er habe nicht mehr hauptsächlich Ausnahme-Situationen regeln, sondern wieder den direkten Kontakt zu den Schülern im Unterricht haben wollen, so der sympathischen Pädagogen, der mit 42 Jahren Direktor am Hochdahler Gymnasium wurde.