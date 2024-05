Bildung in Erkrath Realschule soll Dependance an der Schmiedestraße bekommen

Bei den Anmeldungen zum Schuljahr 2024/25 verzeichnete die Realschule Erkrath laut Stadtverwaltung eine erhöhte Anzahl von Schülern aus den Städten Düsseldorf und Mettmann. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch in den kommenden Schuljahren die Realschulen in Erkrath vermehrt von Schülern dieser Städte besucht würden. Ihre Aufnahme könne nicht verweigert werden, wenn in ihrer Heimatgemeinde kein Platz an einer Realschule zur Verfügung stehe. Um vorrangig die Aufnahme Erkrather Schüler an einer der Realschulen sichern zu können, empfiehlt die Verwaltung der Politik, von Paragraf 46, Absatz 2, des Schulgesetzes Gebrauch zu machen und einen entsprechenden Beschluss zu fassen. Die Aufnahme auswärtiger Schüler kann demnach abgelehnt werden, wenn die Aufnahmekapazität der Schule erschöpft ist.