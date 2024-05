Bildung in Erkrath Schulausschuss ist für Dependance-Lösung

Er will die künftigen Klassen fünf und sechs im alten Realschulgebäude Schmiedestraße in Millrath unterbringen, damit sie „nicht gleich mit den großen Rabauken in Kontakt kommen“. Ein „sanfter Übergang“ für die Jüngsten an der Schule sei pädagogisch durchaus sinnvoll, sagte Heidelberg. Die Anzahl der Parallelklassen an seiner Schule soll wegen des großen Einzugsgebiets und der zu erwartenden Anmeldezahlen künftig dauerhaft auf drei erhöht werden soll. Für die Realschule an der Karlstraße in (Alt-)Erkrath, die bei den Anmeldungen zum Schuljahr 2024/25 eine erhöhte Anzahl von Schülern aus Düsseldorf und Mettmann (dort wurde die Realschule zugunsten einer Gesamtschule aufgegeben) verzeichnet, ist dagegen keine Dreizügigkeit vorgesehen. Dafür fehle es der Schule schlichtweg an Räumen und es könne auch keine Dependance wie in Hochdahl bereitgestellt werden.