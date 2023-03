Politik in Erkrath Standbetreiber werden zur Kasse gebeten

Die aktuelle Ratssitzung hat gut fünf Stunden gedauert. Das lag nicht nur an den Haushaltsreden von Kämmerer, Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden. Neben der Verabschiedung des Haushaltsplans 2023 (wir berichteten) wurden diverse andere Themen diskutiert und beschlossen. Das ging so weit, dass Uli Schimschock (fraktionslos) nach zweieinhalb Stunden um eine Pause bat und Ralf Lenger (FDP) die Verwaltung ermahnte, in Zukunft die Tagesordnungen so zu gestalten, dass sie auch in der erlaubten vier Stunden abzuarbeiten sind. Wir haben die Beschlüsse in einem Überblick zusammengefasst.