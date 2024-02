Attacke auf Feldweg Räuber sticht zwei junge Frauen in Erkrath nieder – Lebensgefahr

Ein Straßenräuber hat an einem Feldweg in Erkrath bei Düsseldorf zwei 17-jährige Mädchen niedergestochen und schwer verletzt. Eines der beiden Opfer sei sogar lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei in Mettmann am Montag mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.