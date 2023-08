Kurzer Draht zur Stadtverwaltung Radlerin lobt schnelle Abhilfe über Mängel-App

Gut möglich also, dass der Mängelmelder weiterhin mit Radler-Beschwerden gefüttert und die Stadt auf Trab gehalten wird. Mit der städtischen Beschwerdestelle in Kontakt zu kommen, ist über die kostenlose App „tellme Mängel“ für Android und iOS-Geräte möglich. Bei Bedarf Fotos sowie GPS-Positionsdaten einfügen. Die Meldung kann überall und jederzeit übermittelt werden, ohne Registrierung oder Anlegen eines Accounts. Meldungen werden innerhalb der App in einer Chronik erfasst und die Daten verschlüsselt übermittelt. Mehr dazu unter www.erkrath.de/maengelmelder. Beschwerden und Anregungen kann man aber auch per E-Mail an beschwerde@erkrath.de oder Telefon 0211 24073333 loswerden.