Prozess um Eifersuchtsdrama Warum Eifersucht zu einer Messerstecherei führte

Zum Prozessauftakt gegen den wegen versuchten Totschlags angeklagten Abdul S. am Donnerstag im Landgericht Wuppertal hat dessen Verteidiger Olaf Heuvens angekündigt, dass sich der in Haan lebende Afghane am nächsten Verhandlungstag umfassend zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen einlassen will. Der Vorwurf lautet versuchte Tötung. Allein zu seinem Lebenslauf habe der 25-Jährige knapp 30 Seiten handschriftlich verfasst, auch zum Tatgeschehen will er etwas sagen.