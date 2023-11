Schulprojekt Spielen braucht Grenzen

Statt Unterricht nach dem üblichen Stundenplan stand für die 110 Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe des GymNeander (Gymnasium am Neandertal) an zwei Tagen „Create & play responsibly“ auf dem Stundenplan. Schulleiter Hans Gruttmann hatte sich nach 2017 und 2019 erneut an die Agentur BG3000 gewandt, die mit ihrem für Schulen kostenlosen Angebot „Smart Camp“ Schüler und Eltern für eine bewussten Umgang mit sozialen Medien sensibilisieren möchte.