Musikalische Förderung in Erkrath Projekt „Singpause“ für Kinder legt eine Pause ein

Eine von der Stadt geförderte Singpause legten in Spitzenzeiten Schüler aus sechs Grundschulen ein. Unternehmerin Sabine Schimke hatte vor zehn Jahren von der „SingPause“ in Düsseldorf gehört und beschlossen, dieses erfolgreiche Projekt auch nach Erkrath zu bringen. Kein Kind blieb außen vor: Sänger, aber auch andere Berufsmusiker stellten ihre Freizeit zur Verfügung, gingen in die Grundschulen und sangen mit den Kindern. Sie erhielten eine musikalische Ausbildung und lernten Lieder in verschiedenen Sprachen.