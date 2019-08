Skurriler Einsatz in Erkrath : Polizisten finden berauschende Pilze in Wohnung

Polizisten finden berauschende Pilze in Wohnung

Skurriler Einsatz in Erkrath

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei herbei gerufen. In der verdächtigen Wohnung bot sich den Beamten dann ein ungewöhnliches Bild. Foto: dpa

Erkrath Ein 32-Jähriger aus Erkrath stand derart unter Drogen, dass er selbst das Wasser nicht mehr wahrnahm, das aus seiner Wohnung an der Hausfassade herunter lief. Polizisten drehten den Wasserhahn zu.

(arue) Selbst für die Polizeibeamten war das ein „skurriler Einsatz“, wie sie selbst berichten: Gegen 23.40 Uhr hatten Zeugen in Hochdahl die Polizei alarmiert. Aus einer Wohnung an der Fuhlrottstraße hatten sie verdächtiges Stöhnen wahrgenommen. Außerdem beobachteten sie, wie Wasser aus einem Fenster strömte und an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses herunterfloss.