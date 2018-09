Erkrath: Polizist schießt Randalierer nach Messerangriff an

Polizist schießt Randalierer nach Messerangriff an

Bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in Erkrath hat ein Mann mit einem Messer Polizisten angegriffen. Die Beamten gaben daraufhin einen Schuss ab. Der Angreifer wurde verletzt.

Nach dem Messerangriff am Montagabend ermitteln nun die Mordkommission der Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen den 29-jährigen Angreifer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Um 21.45 Uhr wurde die Polizei von der Leitstelle in Mettmann zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in Erkrath geschickt. Mieter hatten die Polizei alarmiert, weil aus einer Wohnung Schreie und Lärm zu hören waren, die auf eine Notsituation hindeuteten.