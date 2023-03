Illegales Autorennen in Erkrath Polizeipiloten finden Autohooligans

Die Beamten konnten die Fahrer trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Im weiteren Tagesverlauf seien die Beamten dann gegen 17.30 Uhr auf den zuvor am Kraftfahrzeugrennen beteiligten blauen VW Golf 8 GTD getroffen. Dessen Fahrer rollte mit seinem VW die Hochdahler Straße in Richtung Hochdahl. Auf den Anhalteversuch der Polizei habe der Fahrer dadurch reagiert, dass er Gas gab. Mann und Golf rasten mit stark überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei, über die Max-Planck-Straße in Richtung Unterfeldhaus. In Höhe einer Baustelle an der Einmündung zur Straße Am Maiblümchen habe der Flüchtende seinen Golf in den Gegenverkehr gelenkt, um die vor ihm wartenden Fahrzeuge zu überholen. Die Polizei schreibt: „Nur einem glücklichen Umstand war es zu verdanken, dass es hierbei nicht zu einem folgenschweren Unfall kam.“