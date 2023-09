Rekordverdächtig miserables Prüfungsergebnis Bei diesem Transporter staunten Polizei und TÜV-Prüfer in Erkrath

Beim örtlichen TÜV staunten die Beamten sowie der Prüfer nicht schlecht: Denn an dem Wagen mit einer Laufleistung von über 440.000 Kilometern wurden insgesamt 37, zum Teil schwerwiegende Mängel festgestellt. Neben einer defekten Bremsanlage mit nur noch wenig Restwirkung waren an dem Fahrzeug Brems-, Front- und Rücklichter defekt. Zudem war der Motor undicht und verlor jede Menge Öl. Doch das war noch längst nicht alles: So war die Kraftstoffeinspritzung undicht, was aufgrund der daraus resultierenden Explosionsgefahr eine erhebliche Betriebsgefahr darstellt. Zu allem Überfluss waren die Gurte in dem Transporter nicht mehr ordnungsgemäß funktionsfähig und der Unterboden sowie die Schweller erheblich durchgerostet. Ferner waren die Schlösser des Transits defekt, sodass das Auto nicht mehr abgeschlossen werden konnte.