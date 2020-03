Otto-Hahn-Straße in Erkrath : Polizei sucht Zeugen für Fahrerflucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath (hup) Am Dienstag ereignete sich eine Fahrerflucht, bei der der Unfallverursacher den Unfallort verließ, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Nutzer eines grauen VW Polo mit Essener Städtekennung (E-) parkte den Wagen zwischen 7.05 und 18.10 Uhr an der Otto-Hahn-Straße in Höhe der Hausnummer 3. Anschließend stellte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest: Die Seite war stark eingedrückt und zerkratzt, der Außenspiegel beschädigt.

