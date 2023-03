Kriminalität in Erkrath Polizei sucht nach Lagerhallen-Einbrecher

Erkrath · Ein bislang noch unbekannter Täter ist in der Nacht zu Donnerstag (2. März) in die Lagerhalle einer Firma an der Mettmanner Straße in Erkrath eingebrochen.

03.03.2023, 16:06 Uhr

In der Lagerhalle wurde eingebrochen. Der entstandene Schaden ist noch unbekannt. Foto: dpa/Nicolas Armer