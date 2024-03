Nach Raubüberfall in Erkrath Polizei fahndet mit Phantombild nach Messer-Angreifer

Nachdem es in der Nacht auf Sonntag, 25. Februar 2024, gegen 2.50 Uhr zu einem Raub und Messerangriff auf zwei 17-jährige Mädchen auf einem Feldweg an der Stadtgrenze von Erkrath zu Düsseldorf kam, ermittelt die Polizei weiter wegen versuchten Mordes und wendet sich jetzt mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Die beiden Mädchen wurden durch eine bislang unbekannte, männliche Person ausgeraubt und durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Eines der Opfer schwebte im Anschluss in Lebensgefahr.